افتتاح أول فرع لماكدونالدز الروسي في موسكو بعد تغيير الاسم والشعار

افتُتح اليوم الأحد أول فرع لماكدونالدز الروسي، بعد تغيير الاسم والشعار، ليحمل اسم "فكوسنو آي توتشكا"، عقب خروج سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية من البلاد وباعت أعمالها في روسيا.

وسيتم فتح 15 فرعا في موسكو والمنطقة المحيطة ، تحت اسم وشعار جديدين، لكن في نفس المواقع، مع الاحتفاظ بنفس الموظفين وقائمة طعام متطابقة تقريبا .

وقال رجل بعد زيارته فرع جديد أعيد افتتاحه حديثا مع الأصدقاء: "كل شيء طعمه كما كان من قبل، فقط الكولا هي الأسوأ".

ويشار إلى أنه بعد أكثر من 30 عاما، أغلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أعمالها الروسية في مارس الماضي، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان يعمل أكثر من 62 ألف موظف محلي في سلسلة هذه المطاعم بالبلاد.

وستستمر بعض المطاعم الفردية في المطارات ومحطات القطارات في العمل، تحت الشعار الأمريكي لماكدونالدز، في الوقت الحالي، بسبب اتفاقيات الامتياز الخاصة، التي لا يتم إنهاؤها بسهولة.

وكان ينظر إلى إغلاق فروع ماكدونالدز على إنه رمز مماثل للتصعيد الصارخ في التوترات بين الغرب وموسكو.