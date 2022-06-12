وزير الدفاع الياباني يدعو الصين إلى ضبط النفس بشأن النزاعات الحدودية

دعا وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الأحد، الصين إلى "ضبط النفس" فيما يتعلق بالنزاعات في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، معربا عن قلقه إزاء ما تقوم به بكين حاليا من "محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الوزير قوله للصحفيين عقب الاجتماع السنوي لحوار شانجري- لا في سنغافورة إنه قال لنظيره الصيني وي فنجي إن المجتمع الدولي يعتبر السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان من الأمور الحيوية، معربا عن قلقه إزاء الرحلات الجوية المشتركة في الآونة الأخيرة من جانب طائرات مقاتلة صينية وروسية بالقرب من اليابان.

وتواصل بكين ضغوطها العسكرية على تايوان، ما يزيد التوترات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتباه الشهر الماضي للقضية من خلال إعلان التزامه بالدفاع عن الجزيرة الديمقراطية إذا حاولت الصين السيطرة عليها بالقوة.