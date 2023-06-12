رئيس وزراء رومانيا يستقيل لتسليم السلطة لشريكه في الائتلاف

استقال رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا من منصبه، وذلك لتسليم رئاسة الوزراء إلى شريك في الائتلاف في صفقة تقاسم للسلطة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في بلد تعصف بها الاضطرابات السياسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

وتنحى تشيوكا، وهو جنرال متقاعد في الجيش 56 عاما، بعد نحو 19 شهرا في السلطة للسماح لزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم مارسيل تشيولاكو بشغل مقعد رئيس الوزراء.

واتفق الطرفان على ترتيب هذا التناوب في عام 2021 بعد أن شهدت رومانيا استبدال سبعة رؤساء للحكومة في غضون أقل من عقد من الزمان.

وقالت بلومبرج، إن هذا التناوب تأخر لبضعة أسابيع بسبب إضراب المعلمين، وبعد عدة محاولات فاشلة، تمكن تشيوكا من إقناع النقابات بالتوقف عن الاحتجاجات من خلال الموافقة على زيادة الأجور والتعهد بتحسين ظروف العمل.

وقال تشيوكا اليوم الإثنين: "سنبدأ إجراءات استكمال عملية التناوب ونخطط لتشكيل حكومة جديدة بحلول نهاية هذا الأسبوع حتى نتمكن من الاستمرار في التعامل مع قضايا البلاد".