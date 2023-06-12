محافظ دمياط تشارك بالمؤتمر الدولي للتعلم مدى الحياة عبر تطبيق زووم

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عبر تطبيق زووم بالمؤتمر الدولي للتعلم مدى الحياة، الذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والمعهد الوطني للتعلم مدى الحياة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالمملكة المغربية، خلال يومي 12 و13 يونيو، بمشاركة العديد من ممثلي مدن التعلم حول العالم.

وتحدثت الدكتورة منال عوض خلال المؤتمر، حول أهم الشراكات التي حققتها المحافظة لتوطين أهداف التعلم، وتعزيز تلك الاستراتيجية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حصول المحافظة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، وانضمامها للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية.

كما أشارت خلال كلمتها بالمؤتمر حول أبرز الشراكات المبرمة لتحقيق ذلك، جاء أهمها إنشاء المدينة الصديقة للنساء، المُنفذة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم خلالها إطلاق حزم تدريبية بالمجالات المختلفة وريادة الأعمال، والتي ساهمت في تعزيز مهارات السيدات، ومساعدتهن في بدء مشروعاتهن.

كما تم تنفيذ حوالي 302 ورشة عمل، بأكثر من 20 مجال مختلف تدرب خلالها 3020 فتاة وسيدة، هذا إلى جانب عقد 33 ورشة عمل لتنمية مهارات ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع استهدفت 364 طفلا وطفلة، فضلا عن عقد 137 ندوة توعوية، بعدد من القضايا استهدفت 4110 فتاة وسيدة، كما تم تنفيذ 42 معرض لتسويق منتجات السيدات في المجالات التي تم تدريبهن عليها، شارك خلالها 450 سيدة، وعقد 13 فعالية فنية للأطفال والسيدات وذوي الهمم.