مقتل 3 أشقاء إثر مشاجرة بأسلحة نارية بدار السلام في سوهاج

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لقي 3 أشقاء مصرعهم، اليوم الأحد، بطلقات نارية إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام في سوهاج.

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بمقتل 3 أشقاء في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة العبيد بناحية السناجرة في قرية أولاد سالم بحري.

وأسفرت المشاجرة، عن وفاة 3 أشقاء وهم: "ع. س"، 23 عاما، و"م.س"، 17 عاما، و"م.س"، 15 عاما.

وجار نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام، في حضور قوات مركز الشرطة.

وقامت الأجهزة الأمنية، بعمل كردون أمني؛ للفصل بين العائلتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.