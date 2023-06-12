رئيس النواب الليبي: رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن المجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.



وطالب «صالح»، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.



وأوضح أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ضيفًا: «نريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة».



وذكر أن لجنة 6+6 مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، مؤكدًا وجود قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات.



واعتبر أنَّ تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت.





