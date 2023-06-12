صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن "الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل انعقاد قمة الحلف في يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس".



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي في واشنطن: "كما قلت من قبل، إنها عملية انضمام، وأعتقد أنه من المسموح أن يعرب كل عضو في الحلف خلال هذه العملية عن مخاوفه".



من وجهة نظرنا وكما يعتقد جميع أعضاء الناتو تقريبا أن الوقت قد حان كي تنتهي السويد من عملية انضمامها إلى الحلف رسميًا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ووفقا لمقال مشترك لرئيس الوزراء الفنلندي، أولف كريسترسون، ووزير الدفاع السويدي، بول جونسون، قد تمنح السلطات السويدية الإذن بنشر قوات "الناتو" على أراضي المملكة قبل انضمامها رسميًا إلى الحلف.



وصرح جونسون لصحيفة "داغينز نيهيتر" في 9 يونيو: "قررت الحكومة أن القوات المسلحة السويدية يمكنها إجراء أنشطة تحضيرية مع دول الناتو لضمان إمكانية إجراء عمليات مشتركة في المستقبل، قد تتكون الاستعدادات من نشر معدات وأفراد أجانب مؤقتًا على الأراضي السويدية".