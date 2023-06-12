تجدد جرائم القتل في سوريا نتيجة الفلتان الأمني وانتشار الأسلحة، حيث سجلت جريمة قتل جديدة بحق طفل في الرقة شمالي البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الاثنين، إن الأهالي عثروا على طفل عمره 4 سنوات، مقتولا في بلدة سلوك بريف الرقة ضمن مناطق نبع السلام (مناطق تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا)، بعد ساعات من فقدانه عصر الأحد.

وأضاف بيان المرصد: «وُجد الجثة ملقاة في مقبرة الخرابة جنوب البلدة، في ظروف لا تزال مجهولة».

والجمعة الماضي، ارتكبت جريمة بشعة في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تم العثور على جثة طفلة مقتولة في حقل زراعي قرب مدينة الدرباسية، بعد يومين من فقدانها.

وبحسب المرصد، عثر أهالي على جثة طفلة، تبلغ من العمر عشر سنوات، مقتولة ومرمية بين قش القمح في أحد الحقول الزراعية الواقعة في قرية عمرزوباش بين مدينتي عامودا والدرباسية في ريف الحسكة الشمالي، ضمن مناطق الإدارة الذاتية (مناطق تسيطر عليها قوات كردية).

وأضاف أنه جرى نقل جثة الطفلة إلى مستوصف في مدينة الدرباسية للكشف الطبي عليها، مشيرا إلى أن الطفلة فُقدت أثناء رعيها للأغنام في تلك المنطقة.