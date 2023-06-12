أمين عام التعاون الخليجي يؤكد دعم دول المجلس للإمارات في استضافة مؤتمر كوب 28

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس للدور الرائد الذي تقوم به الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28" نهاية العام الجاري، لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حول ملف التغير المناخي على مستوى الوزراء المسؤولين عن ملف التغير المناخي بدول المجلس، حيث جرى استعراض استراتيجية الإمارات لرئاسة مؤتمر "COP28"، ومناقشة أولويات دول مجلس التعاون وتطلعاتها حول المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون المحتملة بين دول المجلس ومؤتمر الأطراف بشأن الطموح المناخي الإقليمي والعالمي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار البديوي إلى أن الوزراء المسؤولين عن ملف التغير المناخي بدول المجلس قدموا خلال الاجتماع كامل الدعم للإمارات من خلال مشاركتهم الكاملة لإبراز الخطط والمشاريع التنموية لدول المجلس، بما يتناسب مع المتغيرات البيئية، منوها بدعم كذلك العديد من المنظمات الدولية للإمارات، ومنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

واتفق الوزراء المسؤولون عن ملف التغير المناخي بدول المجلس، على عقد اجتماع لاحق في الثامن من شهر أكتوبر القادم، على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENACW 2023) التي تستضيفه السعودية، وذلك لمتابعة المستجدات والتحضيرات لمؤتمر الأطراف "كوب 28".