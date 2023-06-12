دراسة: ارتفاع عدد الشركات التي تعهدت بتسجيل صفر انبعاثات خلال عامين ونصف

خلص بحث إلى أن عدد الشركات الكبرى في العالم التي تعهدت بتسجيل صفر انبعاثات تضاعف تقريبا خلال عامين ونصف.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن تحليلا للبيانات من منصة " نيت زيرو تراكر" التي ترصد تقدم الشركات والمدن والدول حول العالم فيما يتعلق بالتخلص من الكربون، أظهر أن 909 شركات ضمن مؤشر فوربس جلوبال 2000 وضعت أهدافا تتعلق بتسجيل صفر انبعاثات، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة بـ417 شركة في ديسمبر 2020.

وبالنسبة لمؤشر فوريس 2000 للشركات في المملكة المتحدة، التي تشمل رويال ميل ومجموعة لويدز المصرفية وسانسبيري وتايلور ويمبي، فإن عدد الشركات التي وضعت أهدافا بشأن الانبعاثات ارتفع بنسبة 60% ليصل إلى 61 شركة، مقارنة بـ 37 في ديسمبر 2020.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الباحثون، القائمون على المؤشر، الذي يتضمن وحدة الطاقة والاستخبارات المناخية وجامعة أوكسفورد، بياناتهم السنوية.

وحذر الباحثون من أنه على الرغم من ارتفاع عدد الأهداف الموضوعة خلال الأعوام الماضية، فإن فجوات المصداقية يمكن أن تقوض التقدم نحو تسجيل صفر انبعاثات.

وعلى سبيل المثال، تلبي 4% من التزامات الشركات نحو تسجيل صفر إصابات أهداف حملة " يو ان ريس تو زيرو" التي تتضمن شروطا مثل تغطية جميع الانبعاثات الغازية، بالإضافة إلى شروط واضحة بشأن استخدام التعويضات وخطة معلنة.

وحذر الباحثون أيضا من أنه على الرغم من 67% من شركات الوقود الأحفوري لديها التزامات بتسجيل صفر إصابات، فإن غياب خطط للتخلص من النفط والغاز تؤدي لعدم توافق هذه الأهداف عن الاجماع العلمي والسياسي.

كما أضافوا أن شركات الوقود الأحفوري لا تقدم التزامات ضرورية للانتقال الكامل من استخرج الوقود الأحفوري أو إنتاجه، على الرغم من إرشادات الأمم المتحدة التي تنص على أن أهداف تسجيل صفر إصابات يجب أن تتضمن "أهدافا محددة بهدف إنهاء استخدام الوقود الأحفوري أو دعمه" .