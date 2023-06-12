أزعور: ترشحي لرئاسة لبنان ليس تحديا لأحد وطموحي إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها

قال المرشح للرئاسة اللبنانية الوزير الأسبق جهاد أزعور إن ترشيحه للرئاسة ليس تحديًا لأحد معتبرا أنه دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث في الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة بلبنان وتوظيف كل ما أوتينا جميعًا من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم.

جاء ذلك في بيان له اليوم قبل يومين على الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتي من المنتظر أن تطرح فيها قوى من المعارضة اللبنانية اسم أزعور كمرشح للرئاسة التزاما بما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.

وأضاف أزعور أن التحدي الوحيد للبنانيين جميعاً هو استعادة البلاد بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة الشروط اللازمة للنجاح بدلا من أن تكون أجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث – على حد تعبيره.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية العملاقة التي يواجهها، والاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها، ليست مجرد مفاهيم مجردة أو إحصاءات وأرقام، إنها تجارب يومية مُرّة يعيشها اللبنانيون، موحّدين بالتعب والقلق والخوف من المستقبل – على حد تعبيره.

ودعا إلى الابتعاد عن أسباب الفرقة والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ لبنان، معتبرا أن مشاكل لبنان ليست سهلة الحل، لكنها قابلة للمعالجة.

واستطرد قائلا: "لست سليل عائلة سياسية عريقة، ولا أنا ابن تجربة حزبية ولست بطل طائفة في مواجهة طائفة أو طوائف أخرى. أنا ابن هذه التجربة اللبنانية التي سمح زمن ازدهارها لأسرتي أن تستثمر في تعليمي، وسمحت لي تقاليدها المنحازة إلى أولوية التحصيل العلمي بأن آخذ الخيارات التي أخذتها، وسمح لي تراثها الثقافي المتعدد بأن أكتسب ما يلزم من مواصفات الانفتاح والتلاقي".

وقدم أزعور طموحه حال فوزه بالرئاسة، مؤكدا أن تحقيق هذا الطموح يكون بالاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها، معتبرا أنها المساحة المشتركة الفضلى والقاعدة الحقيقية للعيش معاً، كذلك العمل بالتعاون مع الجميع على إعادة وصل ما انقطع مع المحيط العربي ومع دول العالم الأخرى.