الدول المجاورة لسلوفاكيا تتعهد بحماية مجالها الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت بولندا وجمهورية التشيك والمجر بالاتحاد سويا من أجل حماية المجال الجوي فوق سلوفاكيا، وذلك وفقا لاتفاق وقعه وزراء دفاع تلك الدول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر".

وتم توقيع الاتفاق خلال اجتماع بدأ أمس الأحد في مدينة "ستربشكي بليسو"، المقصد السياحي في جبال "تاترا" بسلوفاكيا.

وتشكل الدول الأربعة مجموعة فيشجراد، وهي مجموعة سياسية وثقافية غير رسمية داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن سلوفاكيا ليس لديها مقاتلات عاملة منذ سبتمبر الماضي، عندما أوقفت عمليات أسطولها الجوي لأن طائراتها من طراز "ميج-29" تحتاج إلى الصيانة من جانب فنيين روس "معاديين".

وتم نقل الـ 13 طائرة إلى أوكرانيا على الرغم من الاحتجاج الروسي.

وطلبت سلوفاكيا 14 مقاتلة أمريكية من طراز "اف-16" عام 2018 لتحل محل طائرات "ميج" الروسية، إلا أن عمليات التسليم تأخرت بسبب الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تبدأ العام المقبل على أقرب تقدير.