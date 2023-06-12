أوكرانيا ومولدوفا تبنيان جسرا عبر الحدود فوق دنيستر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت أوكرانيا ومولدوفا اتفاقية لبناء جسر مشترك فوق نهر دنيستر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لوزارة التعمير الأوكرانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

وقالت بلومبرج، إن الجسر سيربط ما بين مدينة يامبيل في أوكرانيا ومدينة كوسوتي في مولدوفا، ليصبح بذلك رابطا على الطريق بين عاصمتي الدولتين.

وسيوفر الجسر أقصر طريق للصادرات من وسط أوكرانيا إلى أوروبا متجاوزة منطقة ترانسنيستريا التي تحتلها روسيا.

ويشار إلى أن صادرات أوكرانيا من محاصيل البحر الأسود ارتفعت بنسبة 65٪ في الأسبوع حتى 11 يونيو.