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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة دار السلام، يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في تمام الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك بسبب أعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية.

وبدوره، أكد حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن، إن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني.

وكشف عن الدفع بسيارات مياه نقية مجانا؛ لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.