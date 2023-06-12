حذرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، من ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية المليء بالتآمر بين مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما زاد من المخاوف من أن مشاكل ترامب القانونية يمكن أن تؤدي إلى العنف السياسي.

وقال النائب الجمهوري آندي بيجز، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد أقل من 24 ساعة من توجيه الاتهام إلى ترامب: ""لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب"، مضيفا: "العين بالعين".

كما أطلق النائب الجمهوري كلاي هيجينز تصريحات خاطب فيها أنصاره من مؤيدي ترامب تضمنت تحريضا واضحا على العنف.

وتؤكد التصريحات الصادرة عن عضوين من اليمين المتطرف في الكونجرس، وكلاهما صوت لصالح إلغاء نتائج انتخابات 2020، على الطريقة المقلقة التي تسرب بها الخطاب العنيف إلى الخطاب السياسي الأمريكي السائد في الحزب الجمهوري خاصة في أعقاب اتهام ترامب.

واعتمد حلفاء ترامب خارج واشنطن أيضا على لغة عنيفة للدفاع عن الرئيس السابق مع إعلان توجيه لائحة اتهام له بسبب تعامله مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأكدت كاري ليك، من تجمع الجمهوريين والتي رفضت الاعتراف بهزيمتها في انتخابات حاكم ولاية أريزونا عام 2022، أن أنصار ترامب من حملة السلاح، قائلة: لو أردتم الوصول لترامب، فعليكم الوصول إليه من خلالي ومن خلال 75 مليون أمريكي مثلي. وأريد إخباركم أن معظمنا لديه بطاقة العضوية في أن أر إي (في إشارة لجمعية البنادق الوطنية). هذا ليس تهديدا، ولكنه إعلان عام".

ودعا بيت سانتيلي (مقدم برنامج حواري يميني متطرف) الجيش الأمريكي لاعتقال بايدن، ووضعه في مؤخرة شاحنة صغيرة وإخراجه من البيت الأبيض، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

بدوره، قال جيفري شارليت، الأستاذ في كلية دارتموث ومؤلف كتاب "The Undertow"، وهو كتاب يدرس اليمين المتطرف: "لقد كنت أرصد تحركات تيار اليمين لمدة 20 عاما. الحرارة أكثر سخونة، والانفجار أقوى الآن".

وأشارت صحيفة "جادريان" إلى أن هذه هي للغة التي شجعها ترامب نفسه، لكنها ربما بلغت ذروتها اثناء الهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال روبرت بابي، الأستاذ في جامعة شيكاغو، لصحيفة الجارديان في وقت سابق من الشهر الجاري: "ما يحدث في الولايات المتحدة هو أن العنف السياسي ينتقل من الهامش إلى الاتجاه السائد".