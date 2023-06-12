الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه اتهامات جديدة بالاحتكار لشركة جوجل

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه اتهامات جديدة بانتهاك قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار إلى شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، مما يفتح الباب أمام احتمال فرض غرامات ضخمة جديدة على تكنولوجيا إعلانات جوجل التي تمثل المصدر الأكبر لإيراداتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الاتحاد سينشر يوم الأربعاء المقبل على الأرجح ما يسمى "بيان الاعتراضات" والذي يمثل تصعيدا جديدا في اتهامات الاحتكار الموجهة للشركة الأمريكية، والتي أدت إلى فرض غرامات أوروبية ضدها وصلت قيمتها إلى 8 مليارات يورو (6ر8 مليار دولار).

وبحسب المصادر، فإن الاتهامات الجديدة ستستهدف نموذج أعمال تكنولوجيا الإعلانات في جوجل المملوكة لشركة ألفابيت، حيث يعتبر هذا النموذج الأنجح بين قطاعات جوجل ويمثل حوالي 80% من إيراداتها. ووصلت مبيعات الإعلانات في جوجل العام الماضي إلى حوالي 225 مليار دولار.

وبحسب أحد المصادر، فإن الاتهامات الأخيرة هي الأهم في مسلسل النزاع الدائر منذ خمس سنوات بين المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار فيه، وشركة جوجل.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن غرامة الاحتكار يمكن أن تصل إلى 10% من إيرادات الشركة طوال فترة ممارسة الاحتكار، لكن يحق لأي شركة الاعتراض على قرارات المفوضية سواء قبل صدور قرار الغرامة أو بعده، مع إمكانية اللجوء إلى مستويات التقاضي المختلفة في الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات.