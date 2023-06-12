عادل عبد الرحمن: «الأهلي البطل لا يظهر إلا في الأوقات الصعبة»

قال عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق البطل لا يظهر إلا في الأوقات الصعبة، موضحًا أن الفريق الأحمر هو مصدر السعادة، وتتويجه باللقب القاري هو فرحة عظيمة لمصر كلها.

وقال عبدالرحمن في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبدالمنعم مدافع كبير ولديه ثقة كبيرة، ومنذ صغره وعندما كنت أدربه توقعت أنه سيكون لاعب ذو شأن وقمت بتصعيده لسن أكبر منه بـ4 سنوات".

وأضاف: "عبدالمنعم كان مركزه في وسط الملعب، وهو لاعب سريع وذكي، وتم تعديل مركزه إلى المدافع وهو من أفضل لاعبي الأهلي في البطولة مع علي معلول، وسجل 3 أهـداف في البطولة أخرهم هدف اليوم مثل هدف افشة في نهائي 2020".

وأشاد عبدالرحمن، بما يقدمه محمد عبدالمنعم مؤكدا أنه واحد من أفضل المدافعين في مصر والنادي الأهلي، ومن أبرز العناصر في تشكيلة الفريق الأحمر خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.