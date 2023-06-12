مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 في حادث حافلة بأستراليا

قتل عشرة أشخاص وأصيب 25 آخرون في حادث انقلاب حافلة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وذكرت صحيفة كانبرا تايمز الأسترالية أن الشرطة تحقق في ملابسات حادث الحافلة التي كانت تقل ضيوفا في حفل زفاف في منطقة هانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11:30 من مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، لا تزال جثثهم داخل الحافلة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي .

وتم نقل المصابين الـ25 إلى المستشفى بإصابات متفاوتة.

وتعتقد الشرطة أن الحافلة كانت هي المركبة الوحيدة في الحادث لكنها لا تستطيع تحديد سبب انقلابها حتى الآن.

واعتقلت الشرطة السائق البالغ من العمر 58 عاما ومن المتوقع توجيه الاتهام إليه.