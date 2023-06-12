هجوم إلكتروني يستهدف الإدارة الفيدرالية السويسرية

قالت الحكومة السويسرية، في بيان، إن الإدارة الفيدرالية السويسرية تعرضت لهجوم إلكتروني، صباح اليوم الاثنين، مما منع الوصول إلى المواقع الرسمية وبعض الشركات التابعة لها.

وتمثل الهجوم في حجب خدمة "دي.دي.أو.إس"، وهو ما يمنع الوصول إلى المواقع عن طريق إغراقها بالطلبات، بحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب البيان، تبنت مجموعة "نو نيم" (بلا اسم) الهجوم الإلكتروني، وهي أيضا المسئولة بالفعل عن هجوم مماثل استهدف الأسبوع الماضي موقع البرلمان السويسري.

وكان رئيس مجلس النواب السويسري مارتن كانديناس قال، الخميس الماضي، إن موقع البرلمان السويسري تعرض لهجوم إلكتروني مساء الأربعاء الماضي، ونتيجة لذلك، لا يمكن الوصول إلى الموقع إلا بشكل متقطع.