المؤبد لمتهم بحيازة 42 قرص مخدر وقطعة حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، الأحد، "ح.ن.م"، عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 12 قطعة حشيش و30 قرص مخدر، بقصد الإتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 24557 لسنة 2022 جنايات ثان الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال المرور الأمني، أبصرت القوة المتهم مترجلًا، وما أن شاهد الشرطة حتى بدت عليه علامات الشك والريبة، واستدار إلى الخلف محاولًا الهرب، وألقى من يده عبوة معدنية تناثر منها مادة بنية اللون، فتتبعت القوة ما ألقاه والتقطه أحد أفرادها، وبفحصه تبين أنه عبارة عن 12 لفافة لمخدر الحشيش، و30 قرص مخدر.

وعقب انصراف القوة تناهى إلى مسامعهم، استغاثة الأهالي مبلغين سقوط شخص من أعلى سطح أحد العقارات، فتوجهوا إلى مكان الواقعة، ليتبين أنه المتهم، فتم ضبطه، وبمناظرته تبين تعرضه لإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر عملة السقوط أثناء الهرب، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أنه وباسعاف المتهم واقتياده لاحقا إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل للدائرة القضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم.