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بوتين يؤكد مجددا أهمية العملية العسكرية في أوكرانيا لتقوية روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 10:09 م

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مجددا أهمية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتعزيز قوة روسيا، وحماية الشعب في دونباس.

جاء تصريح بوتين خلال تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة في مستشفى "فيشنفسكي" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في العاصمة موسكو رفقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بحسب بيان للرئاسةالروسية.

وقام بوتين خلال الجولة بتقليد الجنود الجرحى أوسمة الشجاعة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كان بوتين قد أعلن مرارا أيضا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أراد تحويل أوكرانيا إلى «رأس حربة مناهض لروسيا".

وأضاف أن العملية تسير وفق الخطة، متابعا أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر "لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير من العام الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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