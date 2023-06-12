توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية.
وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بفوز الأهلي 2 / 1، فيما أسفر لقاء العودة عن تعادل الفريقين 1 / 1، ليتوج الفريق المصري باللقب بعد فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمرة الـ11 في تاريخه.
ونستعرض في السطور التالية سجل الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا، الذي انطلقت الأولى عام 1964.
العام البطل
2023 الأهلي المصري
2022 الوداد الرياضي المغربي
2021 الأهلي المصري
2020 الأهلي المصري
2019 الترجي الرياضي التونسي
2018 الترجي الرياضي التونسي
2017 الوداد الرياضي المغربي
2016 ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
2015 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2014 وفاق رياضي سطيف الجزائري
2013 الأهلي المصري
2012 الأهلي المصري
2011 الترجي الرياضي التونسي
2010 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2009 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2008 الأهلي المصري
2007 النجم الساحلي التونسي
2006 الأهلي المصري
2005 الأهلي المصري
2004 إنييمبا النيجيري
2003 إنييمبا النيجيري
2002 الزمالك المصري
2001 الأهلي المصري
2000 هارتس أوف أووك الغاني
1999 الرجاء الرياضي المغربي
1998 أسيك ميموزا الإيفواري
1997 الرجاء الرياضي المغربي
1996 الزمالك المصري
1995 اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي
1994 الترجي الرياضي التونسي
1993 الزمالك المصري
1992 الوداد الرياضي المغربي
1991 النادي الإفريقي التونسي
1990 شبيبة القبائل الجزائري
1989 الرجاء الرياضي المغربي
1988 وفاق رياضي سطيف الجزائري
1987 الأهلي المصري
1986 الزمالك المصري
1985 الجيش الملكي المغربي
1984 الزمالك المصري
1983 أشانتي كوتوكو الغاني
1982 الأهلي المصري
1981 شبيبة القبائل الجزائري
1980 كانون ياوندي الكاميروني
1979 يونيون دوالا الكاميروني
1978 كانون ياوندي الكاميروني
1977 هافيا كوناكري الغيني
1976 مولودية الجزائر الجزائري
1975 هافيا كوناكري الغيني
1974 كارا برازافيل الكونغولي
1973 فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
1972 هافيا كوناكري الغيني
1971 كانون ياوندي الكاميروني
1970 أشانتي كوتوكو الغاني
1969 الإسماعيلي المصري
1968 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
1967 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
1966 إستاد أبيدجان الإيفواري
1965 المسابقة لم تقام
1964 اوريكس دوالا الكاميروني