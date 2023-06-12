ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2ر1% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو الجاري نتيجة لزيادة عدد أيام العمل، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد بلغت 3ر15 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 من الشهر الجاري، مقارنة بـ 15 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وانخفضت الواردات بنسبة 7ر20 % على أساس سنوي إلى 7ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4ر1 مليار دولار.

يشار إلى أن الصادرات الإجمالية لكوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي تراجعت للشهر الثامن على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 2ر15 % على أساس سنوي إلى 24ر52 مليار/دولار.