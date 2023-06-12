إيران: تبادل للسجناء مع أمريكا قد يحدث قريبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تجري تبادلا للسجناء مع الولايات المتحدة قريبا إذا أبدت واشنطن حسن النية.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي: "بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، فإن المفاوضات جارية عبر وسطاء، إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب"، بحسب وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد يوم من تلميح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع الغرب.

ومن بين الأمريكيين المحتجزين لدى إيران، سياماك نمازي، وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية وصدر بحقه حكم في 2016 بالسجن عشر سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.