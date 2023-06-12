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مجلس الزمالك يستجيب لشكاوى الأعضاء بسبب الخدمات


نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 6:12 م

أعاد مسؤولو نادي الزمالك بعد الخدمات والمرافق للعمل بصورة طبيعية داخل النادي، وفي مقدمتها حمامات السباحة بالنادي، وذلك بعدما اكتست باللون الأخضر، نتيجة عدم إضافة مادة الكلور لها، ما أدى إلى غلقها في وجه أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك تدريبات بعض فرق السباحة.

واستجاب مسؤولو الزمالك للشكاوى المتكررة من الأعضاء بشأن تدني الخدمات وبالأخص حمامات السباحة لتعود للعمل بصورة طبيعية بعد أيام من التوقف.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك – الصادر بحقه حُكم قضائي بعزله من منصبه – قد أكد قبل أيام أنه سيتم حل مشكلة حمامات السباحة، كما تم الإعلان أمس الأحد عن بدأ العمل بفرع النادي بالسادس من أكتوبر.


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