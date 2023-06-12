رئيس وزراء كوبا يبدأ زيارة رسمية لروسيا لبحث التعاون الاقتصادي

بدأ رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو كروز زيارة رسمية لروسيا؛ بهدف بحث التعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين يعانيان من العقوبات الأمريكية.

وقال كروز، في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات الراسخة بين كوبا وروسيا التي شكرها على دورها الاستراتيجي في دعم بلاده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كوبا تسعى إلى تعزيز العلاقات بين الحليفتين التقليديتين، اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة أحيانا أعداء، حيث ترى هافانا أن واشنطن تحاول إضعاف اقتصادها من خلال حظر اقتصادي ممتد منذ عقود، كما تواجه موسكو عقوبات غربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الأسبوع الماضي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وكوبا زاد بمقدار أربعة أمثال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

وتأتي زيارة ماريرو في الوقت الذي قال فيه مسؤول أمريكي إن الصين تقيم منشآت للتجسس في كوبا التي تقع على بعد 90 ميلا فقط من ولاية فلوريدا الأمريكية، منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ونفت الصين اليوم هذه الاتهامات.