وزير المالية الفرنسي يواجه تحقيقا يتعلق بتمويل حملته الانتخابية في عام 2016

يواجه الان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، تحقيقات حول ما إذا كانت سيارة تحمل لوحة هيئة سياسية خصصها للانتخابات التمهيدية الرئاسية في عام 2016 تمت بتمويل غير مشروع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن المدعين في باريس يعكفون الآن على تقييم ما إذا كان حزبه الصغير "أفيك بي إل إم " قبل بصورة غير مشروعة أسعارا أقل من المعتادة لخدمات معينة تلقاها بحسب المدعين، مؤكدين تقريرا نشره المنفذ الإخباري ميديابارت.

وتلقي هذه التحقيقات المبدئية ظلالا من الشك حول المحاولات التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون ولو مير من أجل تعزيز مواقفهما فيما يتعلق بالسعي لانتهاج إدارة مالية صارمة في وقت تسعى فيه فرنسا؛ لكبح جماح الديون المترتبة على جائحة كوفيد وأزمة الطاقة.

وطبقا لموقع ميديا بارت الإخباري يتعلق التحقيق بديون غير مسددة لشركات استشارية في مجال الاتصالات تم شطبها من قبل حزب "أفيك بي إل إم" بعد خمس سنوات.

وتصل عقوبة الجريمة التي يحقق فيها المدعون في باريس إلى السجن لمدة نحو ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو (389ر48 دولار).