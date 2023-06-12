10 % ارتفاعا في الأسعار بمبادرة إحلال السيارات

المالية: أقل سعر بلغ 400 ألف جنيه وأكبر قيمة 600 ألف جنيه



أعلن مجاهد حسني، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، ارتفاع أسعار السيارات داخل المبادرة بنحو 10% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار السيارات مؤخرا.

وأضاف مجاهد فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الزيادة فى سيارات الملاكى والتاكسى تراوحت بين 7% و10%، مشيرا إلى أن أقل سعر للسيارة الآن فى المبادرة بلغ 400 ألف جنيه، وأعلى سعر بنحو 600 ألف، كما أن أسعار الميكروباص بالمبادرة ارتفعت بنسبة 20%.

وتابع أن أسعار السيارات بالمبادرة خاصة الملاكى والتاكسى تشهد تغيرات شهرية نتيجة الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أن إجمالى الطلبات بالمبادرة بلغ 40.780 ألف، تم تسليم 27 ألف طلب منها، كما تم تسليم 1937 سيارة ميكروباص حتى الآن، وبلغ إجمالى قيمة الحافز الأخضر 668 مليون جنيه.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التى تم إطلاقها عام 2021، إحلال مركبات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى عوضا عن القديمة التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر، من خلال توفير حافز مادى أخضر للمستفيدين من المبادرة فى ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقى على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتبلغ قيمة الحافز الأخضر 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وانطلقت المبادرة فى مرحلتها الأولى بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر. وفى نوفمبر من العام الماضى أعلن وزير المالية محمد معيط، ضم 5 محافظات جديدة للمبادرة هى «الاسماعيلية والشرقية والبحيرة وبنى سويف وسوهاج»، بعد الإعلان فى إبريل السابق، عن ضم محافظتى الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.