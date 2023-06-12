عمرو أديب: أنا أول من استضاف مرشحا ضد رئيس مصر الأسبق ودفعت الثمن غاليا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بديهيات الانتخابات الرئاسية قائمة على وجود منافسة بين أطراف؛ الرئيس الحالي وأطراف أخرى تقرر ترشيح نفسها.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «لا يمكن أن أرشح نفسي أمام أحدًا وأقول فيه شعرًا، البديهي أن من يرشحون أنفسهم يهاجمون بعضهم، هل تلك بديهية غير واقعية؟».



ولفت إلى أن المرشح ينال من كل منافسيه حتى يفوز برئاسة الجمهورية، مضيفًا: «هذا أمر جلل ومنصب تاريخي مهم، ليه كل ما حد يرشح نفسه ألقى موجة تريقة وسخرية من الجانبين المعارضة والموالاة؟ لازم يا جماعة يكون في ناس ومنافسة وشيء حقيقي نشوفه ونتمسك به».



وتوجه برسالة إلى رجال الأعمال والسياسيين الأسبقين والصحفيين الذين يرون بأن الانتخابات «تمثيلية»، قائلًا: «ما تيجي يافندم تشرح نفسك ومش هتبقى تمثيلية أو مسرحية».



ونوه أن تلك الشخصيات تخشى الدخول في مخاطر، معقبًا: «العمل السياسي محفوف بالمخاطر خاصة في الدول الجديدة في الديمقراطية، طبعًا خطر، أنت مش رايح تعمل امتحان وظيفة، أنت داخل مسألة مهمة جدًا بها مخاطرة وضيق ومشكلات وارد يحصل، المسألة ليست بالسهولة وأمر الناس تتعب عشانه».



وأكمل: «دع 100 ألف رئيس يترشح، ويكون لك ناس وراك، تحدث حتى أراك، ونسمع ناس تقول رأيا مختلفًا، لأننا لظروف كثيرة لم نسمع كلامًا مختلفًا».



ولفت إلى أنه «أول شخص استقبل في برنامجه مرشحًا ضد الرئيس في 2005 – 2006»، منوهًا أنه «دفع ثمن الأمر غاليًا وقتها».