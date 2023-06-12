مشروع الموازنة الألمانية ينص على صرف علاوة التضخم لأعضاء مجلس الوزراء أيضا

كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تدرس صرف علاوة التضخم المعفاة من الضرائب والبالغة قيمتها 3000 يورو أيضا للمستشار الألماني أولاف شولتس وزملائه في مجلس الوزراء.

وكتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن هناك مشروع قانون صدر من وزارة الداخلية ينص على تطبيق اتفاق الأجور للعاملين في قطاع الخدمة العامة (القطاع العام) التابع للحكومة الاتحادية والبلديات على الموظفين والقضاة والجنود والمتقاعدين بالإضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء.

وجاء في المسودة أنه " سيتم صرف مكافأة خاصة لمرة واحدة بقيمة 1240 يورو لأعضاء الحكومة الألمانية عن شهر حزيران/يونيو للتخفيف من حدة تداعيات أسعار المستهلكين المرتفعة، وبقيمة 220 يورو شهريا للشهور من تموز/يوليو 2023 حتى شباط/فبراير 2024".

وأكدت دوائر داخل وزارة الداخلية أنه يجري التنسيق حاليا بين وزارات الحكومة حول مشروع القانون الخاص بتطبيق نتائج اتفاق الأجور، لكن المسودة تضمنت أيضا القول:" لم يتم التشاور سياسيا بعد حول هذه المسودة الفنية الأولى" مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

من جانبه، طالب اتحاد دافعي الضرائب في ألمانيا الحكومة الاتحادية بالتخلي عن الحصول على هذه العلاوة، وقال رئيس الاتحاد راينر هولتسناجل للصحيفة:" لا توجد حتى الآن موازنة اتحادية للعام المقبل لأنه لم يتم توفير النفقات بشكل كاف، والآن سيحصل الوزراء على علاوة تضخم؟ هذه إشارة خاطئة تماما. ينبغي على المستشار وأعضاء مجلس الوزراء أن يبعثوا بإشارة ويتخلوا عن أخذ العلاوة".