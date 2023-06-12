وحدة تطوير أعمال لتقديم خدماتها المختلفة مجانا لأصحاب المشروعات بمطروح

قال المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات سيدفع بوحدة تطوير الأعمال بمدينة مرسى مطروح يوم ١٨ يونيو الجاري، بمقر مكتبة مصر العامة لتقديم خدماتها المختلفة مجانا لأصحاب المشروعات بمحافظة مطروح.

وأضاف أنه على أصحاب المشروعات التواجد بمنتجاتهم من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المكتبة؛ لتصويرها وتوثيقها بالشكل الجيد بما يسهم في الترويج والتسويق الجيد لها.

وأكد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على مزيد من التيسيرات لأبناء مطروح من الشباب والمرأة أصحاب المشروعات المنتجة، والمساهمة في الترويج والتسويق الجيد للمنتجات على تحسين جودتها وقدرتها على المنافسة، بما يوفر مزيد من فرص العمل والدخل الاقتصادى لأصحابها.