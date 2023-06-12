استقبال رسمي لبعثة الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه على استقبال بعثة النادى الأهلى عند وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب صباح اليوم الاثنين، عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأضاف أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

وتابع صبحي إنه يتقدم بالتهنئة الى النادي الأهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وواصل: "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية".

وأشاد بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية.