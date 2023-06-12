توفيت طفلة عمرها 11 عاما بعدما أطلق مسن مسلح عمره 71 عاما النار على جيرانه، ما أصاب والديها أيضا، حسبما قالت الشرطة اليوم الأحد.

وأحدث مطلق النار، وهو من هولندا، إصابات بالغة بوالد الطفلة، قبل أن يحتمي بمنزله مع زوجته، وأخرجته بعد ذلك قوات الشرطة الخاصة.

وجرت الواقعة في بلدة بلونيفيز دو فو، القريبة من مدينة كامبار بإقليم بريتاني. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة، أن الضحايا من أسرة بريطانية.

ووفقا لمكتب المدعي العام، لم تتعرض طفلة أخرى بالأسرة، وعمرها 8 سنوات، لأذى جسدي، لكنها تعاني من صدمة.

ووفقا لتحقيقات مبدئية، ظهر المتقاعد بشكل مفاجئ في المساء ومعه سلاح ناري، وأطلق النار عدة مرات على الأسرة التي كانت تقضي الوقت في حديقتها.

ويبدو أن هناك نزاعا بين الجارين منذ عدة سنوات، على قطعة أرض بالقرب من ممتلكات الاثنين. وقالت المدعية، كارين هالي، إنه لم يتضح بعد الدافع على وجه الدقة. وتقول الشرطة إنها فتحت تحقيقا جنائيا.

ويوم الخميس الماضي ،قام شخص سوري بمهاجمة ستة أطفال وشخص بالغ بسكين في منتزه في بلدة انيسي بشرق فرنسا.

وتم القبض علي المهاجم ووجهت إليه اتهامات بالشروع في االقتل.

والتزم مرتكب الحادث الصمت ،ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك دافع إرهابي وراء الواقعة.