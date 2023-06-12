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من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
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«أفشة: «التتويج بدوري الأبطال جاء نتاج مجهود وتعب من الجميع

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 1:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 1:41 ص

عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، في ملعبه بكازابلانكا، وذلك عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1، موضحًا أن التتويج باللقب جاء نتاج مجهود وتعب كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني ودعم جماهيري كبير.

وحرص أفشة على توجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي قائلًا: «جمهور الأهلي دعمنا بشكل كبير على مدار الموسم داخل مصر وخارجها، جمهور الأهلي في كل مكان دائمًا يقف خلفنا ويساهم في تتويجنا بكل البطولات».

تابع أفشة: «عندما خسرنا اللقب في العام الماضي قلت وقتها إن الأهلي عندما يقع يعرف جيدًا كيف يقف من جديد ويستعيد انتصاراته وبطولاته، وأقول لمن لا يعرف ذلك فليرجع للتاريخ».

وأتم: «نحترم جميع وجهات النظر ونتقبل الانتقادات، ولكننا نعرف قدرنا جيدًا ونرد في الملعب دائمًا».


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