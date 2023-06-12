الصحة الماليزية تتعهد بالحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25% بحلول 2025

قالت وزارة الصحة الماليزية اليوم الاثنين، إن الحكومة تسعى للحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم بين الماليزيين بنسبة 25% بحلول عام 2025.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن وزيرة الصحة زليخة مصطفى، القول إن هذا الإجراء ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تصدرها الوزارة للأمراض غير المعدية، بناء على ألاهداف العالمية الخاصة بالأمراض غير المعدية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لعام 2025.

وأضافت أن الأهداف الأخرى تتمثل في خفض استهلاك الملح بنسبة 30%، والإبقاء على معدل البدانة إلى أقل من 15%.

وبالنسبة للمصابين بداء السكرى، قالت زليخة إن الوزارة تقوم بقياس مستويات السكر في الدم بين المرضى الذين يتلقون العلاج في منشآت الرعاية الصحية العامة باستخدام اختبارات الهيموجلوبين الجليكوزيلاتي.

وأضافت: "خلال عام 2022، تم التوصل إلى أن 31.89% من المصابين بداء السكرى حققوا تحسنا في مستويات الدم في السكر لديهم".

وأوضحت الوزيرة أن مرض السكرى ارتفع من 13.4% خلال عام 2015 إلى 18.3% خلال عام 2019، في حين تراجعت نسبة الاصابة بارتفاع ضغط الدم من 33.3% خلال عام 2015 إلى 30% في عام 2019.