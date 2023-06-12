زعيم كوريا الشمالية يعبر عن دعمه لروسيا وتضامنه معها

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الاثنين، ببرقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم روسيا، حيث عبر عن دعم بلاده الكامل وتضامنه مع الشعب الروسي المدافع عن سيادته ومستقبله، متمنيا له الرفاهية والانتصار، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووفقا للوكالة الروسية، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونج أون قوله إن "كفاح الشعب الروسي هذه الأيام ضد التهديدات والتحديات المتزايدة من قبل قوى عدائية تحاول تقويض سيادة البلاد وأمنها وحياتها السلمية، يدخل مرحلة حاسمة جديدة".

وأضاف أن الشعب الكوري الشمالي، يدعم بشكل تام روسيا ومتحد معها، في حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن "العدالة ستسود دائما، وأن الشعب الروسي سيستمر في أن يفخر بتاريخ النصر".

كما أوضح أن الصداقة بين البلدين أصبحت "من الأصول الاستراتيجية القيمة"، لافتا إلى استعداده لمواصلة تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون الاستراتيجي بين بيونج يانج وموسكو.