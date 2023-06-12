 إجلاء 13 ألف شخص إثر انبعاث رماد وغازات سامة من بركان مايون في الفلبين - بوابة الشروق
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إجلاء 13 ألف شخص إثر انبعاث رماد وغازات سامة من بركان مايون في الفلبين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:11 م

 

أجلت السلطات الفلبينية نحو 13 ألف شخص (ما يقرب من 3761 أسرة) يعيشون بالقرب من بركان مايون إلى مراكز إيواء، حيث انبعث رماد وغازات سامة من فوهة البركان.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الاثنين، إن "الحمم البركانية والصخور الملتهبة بدأت في السقوط من البركان مساء أمس، وتدفقت إلى الأسفل لمسافة بلغ طولها من 500 إلى 1000 متر من القمة".

كما وزعت السلطات عبوات غذائية وسلع إغاثة أخرى على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بينما يتواجد رجال الشرطة والجنود في المنطقة للحيلولة دون عودة السكان إلى منطقة الخطر الدائمة، التي يبلغ طولها 6 كيلومترات.


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