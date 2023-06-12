توفي رئيس الوزراء الإيطالي ورجل الأعمال البارز سليفيو بيرلسكوني، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاماً؛ إثر مضاعفات لحالته الصحية المتدهورة، حسبما نشرت فرانس برس.



وامتلك بيرلسكوني تاريخا سياسيا كبيرا؛ إذ تولى رئاسة الحكومة في ثلاث مناسبات، لجانب نشاطه الإعلامي وصناعة التلفزيون، من صناعة التلفزيون من خلال شركة ميدياست، فضلًا عن كونه الرئيس التاريخي لنادي ميلان الإيطالي.



وطوال تلك مسيرة حياته، لم يتوقف بيرلسكوني عن إثارة الجدل، وبات اسمه مرتبطا بالفصائح والأزمات، والعلاقات التي جمعته بالشخصيات السياسية كانت ذات طابع غريب، وعلى رأسهم كان الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان من بين أقرب أصدقائه.



* بونجا بونجا

على رأس فضائح بيرلسكوني، كانت قضية الاستغلال الجنسي الفتيات القصر والحفلات المشبوهة التي اتهم بيرلسكوني بتنظيمها بإحدى فيلاته، وعرفت إعلاميا "بونجا بونجا"



* القذافي.. أصل القصة

المرة الأولى التي سمع فيها برلسكوني عبارة "بونجا بونجا" من صديقه الرئيس الليبي معمر القذافي، كانت من خلال نكتة تتحدث عن رهينتين إيطاليتين احتجزتهما إحدى القبائل الليبية، وخيرتهما بين "الموت" و"البونجا بونجا" التي تبين فيما بعد أنها مرادف لمعنى اغتصاب، وتم ذكرها مذكراته الصادرة بعنوان "طريقي: برلسكوني متحدثاً عن نفسه" التي حررها الصحفي ألان فريدمان.



*روبي

وعرضت كريمة المحروق، المعروفة في إيطاليا باسم "روبي محطمة القلوب"، وفي حفلات أخرى، قامت بأداء رقصات شرقية ببدلات رقص باهظة الثمن قدمها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لبيرلسكوني.



وبسبب هذه الحفلات، اتهم مكتب المدعي العام برلسكوني، من بين أمور أخرى، بسوء استغلال المنصب والترويج لدعارة القصر، غير أنه تمت تبرئته.



*البراءة

وبرأت أرفع محاكم الاستئناف في إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، مما يسمى بفضيحة "بونجا بونجا"، في حكم نهائي عام 2015، بحسب الوكالة الألمانية.