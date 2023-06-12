إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقال 6 آخرين خلال مُداهمات لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، واعتقل 6 آخرون، اليوم الاثنين، خلال عمليات مداهمة واعتقالات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "الزبابدة" جنوب محافظة "جنين"، شمال الضفة الغربية، والتي تعد معقل المقاومة الفلسطينية، وأصيب عشرات من أهل البلدة المذكورة بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع الذي استخدم خلال الاقتحام.

وأضافت المصادر أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في "نابلس"، الواقعة إلى الجنوب من "جنين"، وجرى اعتقال 4 شبان آخرين من بلدات وقرى "نابلس" خلال عملية الاقتحام.

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مخيم "الدهيشة" في محافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية وإلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شاب من مخيم "الجلزون" الواقع شمال محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة.