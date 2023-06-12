سلطت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، الضوء على علاقة رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، بالدول العربية خصوصاً علاقته بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتوفي برلسكوني، قطب الإعلام والملياردير الذي أحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي الإيطالي، اليوم، في مستشفى سان رافاييل في ميلانو عن عمر ناهز 86 عاما. وخرج برلسكوني من المستشفى فى ميلانو في 19 مايو الماضي بعدما جرى نقله للمستفى في أبريل الماضي بسبب التهاب رئوي. وقال الأطباء إنه تم علاجه أيضا من سرطان الدم المزمن. وستُقام جنازة رسمية لبرلسكوني، الأربعاء، في كاتدرائية ميلانو.

وتحدثت شبكة "سكاي تي جي 24" الإيطالية عن علاقة برلسكوني بقادة في الشرق الأوسط منهم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت الشبكة إن برلسكوني تحدث عن صداقته ليس فقط مع العقيد القذافي ولكن مع مبارك ومع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت الشبكة إلى أنه في مارس 2011 حاول برلسكوني حتى النهاية معارضة تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، مقتنعًا بأن الإطاحة بالقذافي كانت خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها.

وارتبط برلسكوني بعلاقة شخصية قوية مع القذافي أثارت بعض الجدل في بعض الأوساط السياسية والحقوقية الإيطالية، حيث وقع معه ما عرف بمعاهدة الصداقة الإيطالية الليبية في العام 2008، وهي الاتفاقية التي أقرت فيها إيطاليا بـ"الأضرار والمسؤولية الأخلاقية التي لحقت بالشعب الليبي أثناء فترة الاستعمار الإيطالي".

ووصف برلسكوني الاتفاقية بأنها اعتراف أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا من قبل إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري (1911 – 1930م)، مكررا "أسفه وأسف الشعب الإيطالي".

بدوه، نعى وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حافظ قدور، اليوم، برلسكوني، قائلا إنه لعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، وقرر الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية لبلاده في ليبيا.

صحيفة "إيل جورنالي" الإيطالية، بدورها، قالت إن برلسكوني بات قبل كل شيء رجل الصداقة (المنتقدة) مع معمر القذافي.

واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق بين روما وطرابلس بشأن الغاز والمهاجرين والبنية التحتية يُعتبر عنصرًا رئيسيًا لفهم الديناميكيات الإقليمية وعواقب الفوضى العسكرية التي ولدت جراء الحرب الأهلية في ليبيا، على حد تعبيرها.

أما وكالة "آكي" الإيطالية، فقد نقلت عن قناة "الجزيرة" القطرية أن برلسكوني قد أحدث تحولًا في السياسة الإيطالية، كما أثرت هيمنته على المجال الانتخابي في آراء جيل من الإيطاليين.

وقالت إن برلسكوني غالبًا ما يُقارن بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشددة على أن "برلسكوني حقق ثروته الأولى في قطاعي العقارات والبناء ثم توسع ببطء لا سيما في عالم وسائل الإعلام".

وبدأ برلسكوني حياته المهنية ببيع المكانس الكهربائية، كما اشتهر بالغناء في الملاهي الليلية وعلى متن السفن السياحية. وتخرج من كلية الحقوق عام 1961 ثم أسس شركة اديلنورد للإنشاءات، حيث اشتهر كمتعهد لبناء المساكن في مسقط رأسه بمدينة ميلانو.

وبعد عشر سنوات، أسس شركة محلية لتجهيزات القنوات التلفزيونية، تحولت فيما بعد إلى أكبر إمبراطورية إعلامية في ايطاليا، والتي باتت تعرف باسم (ميدياست).

وأشارت وكالة "آكي" إلى افتتاحية قناة "العربية"، التي قالت إن رئيس حزب فورتسا إيطاليا الذي يتزعمه برلسكوني هو جزء من الائتلاف اليميني بزعامة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ، وعلى الرغم من أنه لم يلعب دورًا كبيرًا في الحكومة، فإن وفاته تهدد بزعزعة استقرار السياسة الإيطالية في الأشهر المقبلة.

وبعد بناء إمبراطوريته التلفزيونية في الثمانينيات دخل برلسكوني عالم السياسة في عام 1994 وسرعان ما أصبح رئيسا للوزراء. وشغل هذا المنصب أربع مرات من 1994 إلى 1995 ومن 2001 إلى 2005 و من 2005 إلى 2006 ومن 2008 إلى 2011 رغم العديد من الفضائح القانونية.

واستقال برلسكوني من منصبه كرئيس لوزراء إيطاليا للمرة الأخيرة في عام 2011، حينما اقتربت إيطاليا من أزمة ديون على غرار ما حدث في اليونان وتلوثت سمعته بسبب مزاعم بأنه استضاف حفلات جنس ضمت قاصرات، وهو ما نفاه.

وتمت تبرئته في مرحلة الاستئناف من جميع التهم المتعلقة بالحفلات، لكنه أدين بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013، مما أدى إلى حظر لمدة 5 سنوات على توليه أي مناصب عامة.

ورغم مشاكله الصحية والمعارك القضائية التي خاضها بلا هوادة، رفض برلسكوني التخلي عن السيطرة على حزبه (فورتسا إيطاليا) وعاد إلى صدارة المشهد السياسي، وفاز بمقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019 وبمقعد في مجلس الشيوخ الإيطالي العام الماضي.