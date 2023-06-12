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الرئيس الجزائري يوجه الحكومة باليقظة الدائمة في مواجهة أخطار الكوارث الطبيعية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 8:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 8:55 ص

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته باليقظة الدائمة في مواجهة أخطار الكوارث الطبيعية، من خلال إعداد مخططات محددة لكافة حالات الكوارث مهما كانت طبيعتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه اليوم مع أعضاء الحكومة الجزائرية، والذي تم تخصيصه لمناقشة قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث ومشروع قانون لمكافحة التزوير.
وأكد تبون على ضرورة تحديث قوائم الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة (المحافظين) بهذا التحديث كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأي عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.
وبخصوص مشروع قانون مكافحة التزوير، أكد الرئيس الجزائري على أن مكافحة التزوير يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.
كما شدد على أعضاء الحكومة الجزائرية باستعمال الصرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.


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