زيلينسكي يدين الهجمات الروسية على قوارب الإجلاء من الفيضانات

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات على قوارب النجاة التي تنقل المدنيين في منطقة الحرب التي غمرتها الفيضانات في خيرسون بجنوبي البلاد.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية يوم الأحد عبر الفيديو: "حتى الوحوش لديها وازع أخلاقي أكثر منك، أيها الدولة الروسية". وأضاف أن "الإرهابيين الروس يواصلون قصف طرق ونقاط الاخلاء والقوارب التي تنقل الناس".

وأطلقت القوات الروسية النار على قارب يقل 21 شخصا يوم الأحد وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى مكان آمن من الجزء الذي تحتله موسكو في منطقة خيرسون أوبلاست، وفقا للسلطات الأوكرانية. وأكد زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وقال زيلينسكي إن روسيا فجرت في البداية سدا في الإقليم، ثم تخلت عن الناس وتركتهم لمصيرهم في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، والآن تطلق عليهم النار.

كما قال إن ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي زاروا خيرسون للوقوف على الوضع بأنفسهم.

وتابع زيلينسكي "هذا التحقيق مهم جدا لأمن العالم بأسره".

ووفقا لزيلينسكي، تم إنقاذ حوالي 4 آلاف شخص حتى الآن من منطقة الفيضانات. وقال إن عشرات البلدات والقرى لا تزال غارقة في المياه، لكن الوضع أسوأ في الجزء الذي تحتله روسيا من إقليم خيرسون على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وتلقي روسيا باللوم على أوكرانيا في تدمير سد كاخوفكا.