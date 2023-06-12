كندا وهولندا ترفعان قضية تعذيب ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية

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بدأت كندا وهولندا في اتخاذ إجراءات مشتركة ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم الاثنين بشأن معاملة سوريا لمواطنيها.

وفي الوقت ذاته دعا البلدان إلى اتخاذ تدابير لإجبار سوريا على التوقف عن استخدام التعذيب.

وأكد البلدان في الدعوى القانونية التي أقاماها أن سوريا: "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، اعتبارا من عام 2011 على الأقل، مع قمعها العنيف للمظاهرات المدنية، واستمرار تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد".

واستشهد البلدان في الدعوى باستخدام الأسلحة الكيميائية لمعاقبة السكان المدنيين بشكل خاص، إضافة إلى استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشارت الشكوى أيضا إلى حالات الاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال. وتستند الشكوى إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا: " تعرض المواطنون السوريون للتعذيب والقتل والاختطاف والاعتداء بالغاز السام أو فقدوا كل شيء عندما لاذوا بالفرار لإنقاذ حياتهم".

وأضاف قائلاً إن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر بلا عقاب.