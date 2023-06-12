طالبان تطالب بحظر الموسيقى في قاعات الأفراح بكابول

دعت الشرطة الدينية التابعة لحركة طالبان مجددا أصحاب قاعات الأفراح في كابول بالامتناع عن عزف الموسيقى والأنشطة التي تتعارض مع أحكامها الإسلامية المتعلقة بحفلات الزفاف أو الأحداث المماثلة.



وفي بيان على الإنترنت، قالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس الأحد إنه تم الاعلان عن ذلك خلال لقاء مع أصحاب قاعات الأفراح.



وأضاف البيان أنه تم إبلاع أصحاب قاعات الأفراح بالعمل على التنفيذ الكامل للأحكام التي وضعتها الوزارة.



وأبلغت طالبان، أصحاب قاعات الأفراح بتجنب عزف الموسيقى، لكن لم يتم تنفيذ التعليمات في كافة الأماكن.



يذكر أن قاعات الأفراح لا تحظى بالشعبية بين الكثير من الناس، لأنها تشكل ضغطا على الأسر لكي تقيم حفلات زفاف باهظة التكاليف. وفي حين يود الكثير من العرسان والعرائس عقد القران في قاعة أفراح، إلا أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب التكلفة.



لكن مدير قاعة أفراح فاخرة في كابول، لم يرغب في الكشف عن هويته، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لديهم قاعات منفصلة للرجال والنساء، وكذلك نادلات ومصورات مخصصات لقاعة النساء، حسب العرف السائد في المجنمع المحافظ.



وأضاف قائلا: "إذا لم يكن هناك أي موسيقى في حفل زفاف، إذن ما الفرق بين حفل زفاف ومراسم جنازة".



وتعتبر طالبان الموسيقى مخالفة لتعاليم الاسلام.



يشار إلى أن الكثير من الفنانات والموسيقيين تركوا أفغانستان وسعوا للجوء في البلاد الغربية عقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.