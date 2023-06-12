ميشيل أوباما تزور ميونخ سبتمبر المقبل

تعتزم السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما، زيارة مدينة ميونخ الألمانية الخريف المقبل.

ومن المقرر أن تشارك ميشيل في معرض الشركات الناشئة "بيتس أند برتسلز" المقرر إقامته في نهاية سبتمبر المقبل، حسبما أعلن المنظمون اليوم الاثنين.

وتتبع ميشيل بطريقة ما خطى زوجها، حيث افتتح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المعرض في ميونخ عام 2019.

وبحسب بيانات المنظمين، ستتحدث ميشيل (59 عاما) عن مسار حياتها وستسلط الضوء خلال ذلك على قناعاتها الشخصية ومواقف اتسمت بالتعاون والإصرار، بالإضافة إلى أهمية "الاندماج والتنوع"، "لتشجيع مستمعيها على تبني نقاط قوتهم الفريدة والتغلب على الشك الذاتي".

ووفقا لبيانات المنظمين، لم تكن ميشيل السيدة الأولى للولايات المتحدة على مدار ثماني سنوات حتى عام 2017 فحسب، بل إنها أيضا رائدة أعمال، حيث أسست هي وزوجها شركة "هاير جراوند" للإنتاج الإعلامي.

ويقام المعرض هذا العام خلال الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر في ميونخ.