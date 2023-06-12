نائب وزير الخارجية يطالب بدعم الدول الجزرية الصغيرة لحقوق الشعب الفلسطيني

شارك السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في الاجتماع التشاوري الثاني على المستوي الوزاري للدول العربية والدول الجزرية الصغيرة بالمحيط الهادئ، والذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم ١٢ يونيو الجاري.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الاثنين، أوضح نائب الوزير في كلمته خلال الاجتماع، أن مصر حرصت على التشاور الوثيق مع الدول الجزرية في إطار الإعداد وخلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ، وهو ما أدي إلى نجاح المؤتمر في استصدار قرار تاريخي بتأسيس صندوق لتمويل ودعم الخسائر والأضرار.



وأشار إلى ما تشهده الساحة الدولية من استقطاب سياسي واقتصادي وتجاري، وأهمية التشاور والتنسيق بين الدول العربية والدول الجزرية الصغيرة؛ للحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحري وأمن سلاسل الإمداد، فضلاً عن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.



وطالب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بدعم الدول الجزرية الصغيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.





