طلاب الثانوية بالزيتون: امتحاني الدين والتربية الوطنية بمثابة فاتح شهية

قال طلاب مدرسة الخليفة المأمون الثانوية الرسمية بالزيتون إن مادة التربية الدينية من المواد السهلة البسيطة، وأن الأسئلة كانت فى متناول الجميع دون معوقات أو غموض.

وقالت الطالبة إسراء علي، إن امتحانات اليوم لا يعد من أيام الامتحانات، كونها مواد غير أساسية بالنسبة للمجموع، مؤكدة فتح النوافذ وتشغيل المراوح داخل اللجان، مراعاة لارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وأشار سمير عبدالله، أحد طلاب الثانوية العامة، إلى سهولة امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، مردفا: "امتحاني اليوم بمثابة فاتح شهية لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022-2023".

وأكد عبدالله، على تفتيش الطلبة والطالبات بالعصا الإلكترونية أثناء دخول المدرسة، قبل التوجه للجان، منوهاً بجهود القائمين على سير العملية الامتحانية، في تنظيم عملية الدخول، توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات.

وتابع:"كل امتحان به 25 سؤالا وجميعهم في منتاول الطالب المتوسط".