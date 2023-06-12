السوداني يدعو شيخ الأزهر لزيارة العراق ويؤكد أن المنطقة تعرضت لهجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى أهمية أن يسود الخطاب المعتدل الذي يمثل روح الإسلام الحقيقية التي تقوم على التعايش والأخوّة والمحبة والسلام.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة، "إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه لا يمت للدين بأية صلة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن العراق كان أحد أكثر البلدان تأثرا بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، على أن زيارة الوفد العراقي إلى مصر "إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع هما".

ودعا السوداني شيخ الأزهر إلى زيارة العراق نظرا لدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين.

من جانبه، قال فضيلة شيخ الأزهر"إن العراق بلد مهم في العالم الإسلامي وإن الشعب العراقي الأصيل إستطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي يواجهها".