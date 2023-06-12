النقل تنشر فيديو خاص لخطوات تطوير وتحديث العربات الإسباني بورش كوم أبو راضي

نشرت وزارة النقل فيديو خاص بتطوير وإعادة تأهيل وتحديث العربات الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي ببني سويف، أوضحت فيها خضعت له العربات الإسباني من إحلال وتجديد من الداخل والخارج.

وأشارت الوزارة، خلال الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين، إلى خطوات إحلال العربات وتجديد كل مكوناتها وأجهزة التكييف، لتتغير العربات بشكل كامل وتأثيث كراسيها وطلاء الواجهة الخارجية للعربات.

وأعلنت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك ضمن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها بدءا من 22 يونيو الجاري، قبل إجازة عيد الاضحى المبارك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب خط الصعيد.

وكانت الوزارة قد أعادت تشغيل القطار الأول الذي أُعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات إسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا طبقا للجدول المخطط، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه - 4 عربات درجة أولى و٦ عربات درجة ثانية).