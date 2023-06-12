 الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة اختبار لمواقف الإدارة الأمريكية من حل الدولتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة اختبار لمواقف الإدارة الأمريكية من حل الدولتين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:21 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن إبلاغ حكومة بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بنيتها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الأمر اختبارا جديا للإدارة الأمريكية وموقفها من حل الدولتين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تعتبر ما يحدث جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الوزارة بموقف أمريكي حازم لمنع تنفيذ تلك المخططات.


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